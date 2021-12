Questa è la coppia di buchi neri più vicini alla Terra mai trovata

In un galassia vicina alla Terra, precisamente in NGC 7727, situata a circa 89 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione dell'Acquario, i ricercatori hanno osservato la coppia di buchi neri più vicina al nostro pianeta. Tra 250 milioni di anni la coppia si fonderà insieme in un buco nero ancora più grande e massiccio.

La cosa ancora più incredibile è che i due mostri cosmici sono molto vicini l'uno dall'altro. "È la prima volta che troviamo due buchi neri supermassicci così vicini, meno della metà della distanza del precedente detentore del record", afferma Karina Voggel, astronoma dell'Osservatorio di Strasburgo in Francia e autrice principale del nuovo studio.

La loro vicinanza dalla Terra ha permesso agli astronomi di osservare, con dettagli senza precedenti, le influenze di questi buchi neri sulle stelle intorno a loro. Il più grande dei due buchi neri ha una massa di quasi 154 milioni di soli. Il buco nero più piccolo, che orbita intorno al compagno più grande a una distanza di 1.600 anni luce, è 6,3 milioni di volte più massiccio del Sole. Per farvi capire la grandezza, il buco nero della nostra galassia Sagittarius A* è grande 4 milioni di volte il Sole.

"La nostra scoperta implica che potrebbero esserci molte più di queste fusioni là fuori e ci potrebbero essere molti altri buchi neri massicci nascosti che aspettano ancora di essere trovati", ha dichiarato infine Voggel. "Potrebbe aumentare del 30% il numero totale di buchi neri supermassicci conosciuti nell'universo locale".

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics ed è stata condotta grazie al Very Large Telescope dell'ESO e dal telescopio spaziale Hubble che sta tornando pian piano alla normalità.