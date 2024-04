Su questa Coppia di casse potente ed elegante c'è un coupon del 15%!

Edifier R19BT Casse PC 2.0 L'unità full-range da 2,75 pollici offre un suono eccellente. Con il suo rivestimento bianco perla e il tappo antipolvere a forma di proiettile, offre davvero un design intrigante. Prendile ora con il coupon del 15% applicabile con una semplice spunta e abbassa il prezzo di partenza di 54,99€.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il design non è stato lasciato al caso. La porta bass-reflex ovale anteriore ha un calibro affusolato che è stato finemente messo a punto e produce bassi più profondi.

Il Bluetooth 5.3 consente una connessione più rapida e una trasmissione audio stabile, riducendo le interferenze dei ritardi.

La scheda audio integrata consente di collegarsi al PC tramite un unico cavo USB. Per collegare altri dispositivi, è sufficiente utilizzare la porta AUX sul retro.

Il cabinet in legno, oltre a essere elegante, contribuisce a ridurre la risonanza e a ripristinare il suono più naturale. Proprio come le casse di una volta. Tutti i circuiti sono inoltre collocati in cabinet che producono un volume uguale a destra e a sinistra e garantiscono un effetto stereo bilanciato.

Facile da utilizzare: si accende o si spegne agevolmente, così come puoi regolare il volume con la manopola multifunzione da 25 mm. Il pallino di fascia frontale consente di scegliere la modalità di Bluetooth.

Per utilizzare il jack per le cuffie, inserire il cavo nella porta anteriore senza dover staccare le casse, e utilliza direttamente il controllo del volume per le cuffie.

Temi di non avere spazio? Don't worry! Le dimensioni sono 85 mm x 105 mm x 175 mm, per una forma piccola e compatta che consente di risparmiare spazio sulla scrivania.

Sfrutta il coupon del 15% sul prezzo e ottieni anche uno sconto del 33% su Game Pc pass! Musica per le tue orecchie!

