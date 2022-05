Una coppia di gemelli è cresciuta in paesi diversi e poi studiati: risultati assurdi

Due gemelli identici e cresciuti in paesi separati sono stati studiati dagli scienziati. Si è trattato di un'occasione sicuramente ghiotta, poiché gli addetti ai lavori hanno potuto osservare la crescita e le differenze tra due persone che, almeno sulla carta, sono identiche. Un gemello si è trasferito negli USA, un altro in Corea del Sud.

Nate originariamente a Seoul, in Corea del Sud nel 1974, le sorelle si separarono all'età di due anni perché purtroppo una delle due fu smarrita dai genitori. Nonostante le ricerche, la giovane non ha potuto ricongiungersi con la sua famiglia ed è finita per essere adottata da una coppia negli Stati Uniti (sapete che uno studio sui gemelli è stato compiuto anche nello spazio?).

Così la bambina, cresciuta negli USA, non sapeva di avere fratelli fino a quando non ha presentato il suo DNA a un programma della Corea del Sud nel 2018. La donna decenni più tardi si è finalmente ricongiunta con i suoi affetti. Qui gli scienziati hanno colto la palla in balzo per esaminare la coppia di gemelli per valutare la loro intelligenza, i profili di personalità, la salute mentale e la storia medica.

Incredibilmente, si è scoperto che il soggetto cresciuto negli Stati Uniti ha un quoziente intellettivo minore di 16 punti di quello cresciuto in Corea. "È sorprendente che i gemelli abbiano mostrato differenze sostanziali nelle capacità cognitive che sono state legate a una forte influenza genetica", scrivono gli autori in uno studio pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences.

È difficile dire se questa discrepanza sia stata causata dalla diversa educazione dei gemelli o da altri fattori. Potrebbero esserci cause legate alla loro vita: mentre la gemella cresciuta in Corea ha descritto di essere cresciuta in una famiglia amorevole e armoniosa, la sorella adottiva ha riferito di un'educazione più dura, segnata da conflitti regolari e dal divorzio dei suoi genitori.

Insomma, uno studio che mette in luce una correlazione rara, poiché non è certo facile (e soprattutto etico) poter studiare un caso del genere. A proposito, perché due gemelli identici hanno impronte digitali differenti?