Una coppia inglese riesce a comprare un intero villaggio a 22.000 sterline

Il settore immobiliare prospera e con esso anche le possibilità di poter guadagnare; così come sperò di fare la coppia britannica composta da Paul Mappley e Yip Ward, la quale ha escogitato un curioso stratagemma per aggirare l’aumento dei prezzi delle proprietà inglesi.

Non a caso, gli aumenti apposti non permettevano ai due di potersi dedicare finanziariamente al pagamento di una tenuta nel proprio stesso paese, in seguito all’incremento constatato nel giro di un singolo anno di ben £ 24.000.

E così, la coppia ha deciso di acquistare una proprietà nel borgo storico di La Busliere, in Normandia. Il borgo ha una fila di case, due fienili, una stalla, un'officina a due piani, un pozzo, un torchio per sidro e un forno per il pane comune, il tutto circondato da due acri di terreno.

La coppia ha rivelato i loro piani nello show di Channel 4 “Help, We Bought a Village!” per trasformare il villaggio in una meta di lusso. Yip è stato ispirato ad avventurarsi dopo che un amico ha offerto loro un cottage con terrazza da acquistare per soli 12.000€ (£ 10.000). Hanno detto che la decisione è stata un gioco da ragazzi poiché il posto era "in uno stato abitabile".

Sono rimasti estasiati nell'apprendere che l'intero borgo era in vendita per ulteriori € 14.000 (£ 12.000). Nello spettacolo, Paul ha detto: "Non ci sono soldi per realizzare tutto questo, ma vorremmo essere in grado di tenere in piedi l’abitazione”

Ha aggiunto: "Possedere un edificio è un grande sogno, ma avere una casa colma di storia è una sensazione incredibile; siamo molto fortunati a poterlo fare. Per noi non è mai stata una cosa in programma".

