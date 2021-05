Una coppia scopre sotto la propria casa un gigantesco 'tubo di lava'

Circa quattro anni fa Suzanne e James Brierley acquistarono una casa in una zona tranquilla a Bend, in Oregon, ma solo recentemente hanno scoperto un "segreto" che si celava proprio sotto la loro abitazione: un gigantesco tubo di lava.

Gli agenti immobiliari sapevano di un piccolo buco al fianco di una collina, ma non si aspettavano certamente di trovare qualcosa del genere. Il tubo di lava (strutture presenti anche sulla Luna o su Marte), infatti, è così grande che in alcune zone è anche abbastanza alto da non consentire ai proprietari di raggiungere il soffitto con la mano.

Queste strutture sono formazioni naturali che rimangono dopo che la lava fuoriesce da una bocca vulcanica sotterranea. Questi luoghi sono particolarmente interessanti in quanto - su altri corpi celesti - potrebbero offrire una grande protezione contro le piogge di meteoriti e le radiazioni sulla superficie della Luna e di Marte.

Sul Pianeta Rosso, infatti, questi luoghi potrebbero offrire un rifugio sicuro per i futuri astronauti che arriveranno dalla Terra. Sul nostro pianeta, invece, l'enorme grotta sotto la proprietà dei Brierley deve ancora essere completamente esplorata, secondo quanto riportano gli esperti locali. Nel frattempo, la coppia sta cercando di vendere la loro abitazione e, con questo "tesoro sotterraneo", sicuramente non avranno difficoltà.