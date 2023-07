Una coppia di stelle fotografate durante la loro formazione dal James Webb

Il telescopio spaziale James Webb - che ha da poco compiuto un anno di vita - ha catturato le fantastiche immagini di Herbig-Haro 46/47, una nota coppia di stelle che si stanno attivamente formando, rilasciando un'enorme quantità di materiale.

I cosiddetti getti stellari (diversi dai potenti getti relativistici) che vengono emessi da queste stelle sono una parte fondamentale del processo di formazione; infatti è proprio la quantità di materiale emessa che determinerà la massa finale dell'astro. Studiare questi fenomeni è di vitale importanza per comprendere più a fondo come nascono le stelle, e grazie al JWST ora ne sappiamo qualcosa in più.

Questa fantastica coppia di stelle è in realtà un obiettivo noto da anni, e gli astronomi sono entusiasti di poterlo finalmente osservare con i potenti strumenti a bordo del telescopio Webb.

L'alone azzurrino che vediamo nell'immagine apparirebbe in realtà nero ad occhio nudo. Si tratta di una nebulosa, una densa regione di polvere e gas, che possiamo vedere grazie agli infrarossi. Ma la parte più interessante sono ovviamente i due lobi arancioni, che indicano i getti di materiale più antichi (quelli più recenti invece, tendono al blu). L'estensione totale di questi getti è di circa 10 anni luce - una distanza a dir poco impressionante.

Curiosamente, la nebulosa influisce sulla forma dei getti emessi dalle stelle al suo interno. Quando il materiale viene eiettato, venendo a contatto con la nebulosa (nella parte sinistra dell'immagine), assume una forma più larga a causa del maggior numero di interazioni tra le molecole.