Le coppie dello stesso sesso affrontano lo stress meglio delle coppie eterosessuali

Una nuova interessante ricerca dimostrerebbe che le coppie sposate omosessuali affrontano i periodi di stress in modo molto più sano e collaborativo, rispetto ai partner di sesso diverso. Ma quali sono le motivazioni che giustificherebbero tale constatazione?

Per ottenere dei dati tangibili, i sociologi dell'Università del Texas ad Austin hanno posto un sondaggio a 419 coppie di mezza età del Massachusetts, unite in matrimoni sia eterosessuali che di sesso uguale. L’atteggiamento che si vuole analizzare è quello del “dyadic coping”, ovvero la capacità di gestire lo stress attraverso la risoluzione congiunta dei problemi, il più delle volte ottenuta dall’espressione dell’empatia e della solidarietà. Ovviamente, si è studiato anche il caso opposto, ovvero il “negative dyadic coping”, cioè l’adozione di un comportamento ambivalente o addirittura ostile, in risposta alle intemperie della vita.

Lo studio rileva che le donne sono generalmente più impegnate nel coping diadico, rispetto agli uomini, nelle relazioni eterosessuali. Invece, quando si parla di coppie omosessuali, si è riscontrato una maggiore affinità al lavorare insieme, indipendentemente dal sesso dei coniugi.

“Mentre le donne sposate con donne ricevono il supporto di coping più positivo dai loro partner, le donne sposate con uomini ricevono il coping diadico più negativo. A differenza di uomini e donne nei matrimoni omosessuali, uomini e donne in matrimoni di sesso diverso hanno meno probabilità di lavorare insieme per far fronte allo stress”, conclude lo studio.

Per ulteriori e specifiche informazioni, date pure un’occhiata alla ricerca del professore di sociologia Yiwen Wang, autore principale dello studio, in cui viene spiegato che le coppie di sesso uguale sono tendenti al ricongiungimento perché forgiano il loro carattere su esperienze e problemi unici, come lo “stigma sociale”, che solo chi è omosessuale potrebbe comprendere.