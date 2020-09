Questo coraggioso crostaceo vive nel luogo più caldo della Terra... e ci sta benissimo

Durante una spedizione nel deserto di Dasht-e Lut, notoriamente conosciuto come uno dei luoghi più caldi della Terra, con la temperatura del suolo più alta mai registrata (di 70,7 °C) è stato trovata una nuova specie di Phallocryptus, un piccolissimo crostaceo.

I biologi hanno chiamato la nuova specie Phallocryptus fahimii, in onore del biologo iraniano Hadi Fahimi, che ha preso parte alla spedizione del 2017 e purtroppo è venuto a mancare in un incidente aereo nel 2018. Secondo il dottor Rajaei, entomologo del Museo statale di storia naturale di Stoccarda, la scoperta è "sensazionale".

"Durante una spedizione in un luogo così estremo sei sempre in allerta, in particolare quando trovi l'acqua. Scoprire i crostacei in questo ambiente caldo e secco è stato davvero sensazionale". Il Phallocryptus fahimii differisce nella sua morfologia generale e nella sua genetica da tutte le altre specie conosciute di Phallocryptus.

Questi crostacei sono in grado di sopravvivere per decenni nei sedimenti secchi e si schiuderanno durante la prossima stagione umida, quando l'habitat acquatico si riempirà. Sono perfettamente adattati a vivere in ambienti desertici e la loro capacità di sopravvivere anche nel deserto di Dasht-e Lut evidenzia la loro capacità di recupero.

Le temperature medie giornaliere in questo luogo variano da -2,6 ° C in inverno a 50,4 ° C in estate con precipitazioni non superiori ai 30 mm all'anno. Questo luogo ospita una vita animale diversificata, ma nessun biotopo acquatico permanente. La vita acquatica in questa zona è ovviamente molto limitata, per questo motivo il ritrovamento in questione è particolarmente raro.