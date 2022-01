I coralli nel Mediterraneo stanno per diventare 'funzionalmente estinti'

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, due specie emblematiche del Mediterraneo, la gorgonia rossa (Paramuricea clavata) e il corallo rosso (Corallium rubrum), hanno perso dall'80 al 90% della loro biomassa totale dal 2003. Un danno immenso causato dai cambiamenti climatici.

Questi sono risultati molto preoccupanti, soprattutto perché come ben sappiamo i coralli forniscono cibo e riparo a una moltitudine di specie differenti. "Abbiamo osservato una perdita media di biomassa dell'80% per la gorgonia rossa e fino al 93% per quanto riguarda la popolazione del corallo rosso", osserva Daniel Gómez, ricercatore presso l'Istituto di scienze marine di Barcellona e autore principale dello studio.

Secondo gli esperti, le popolazioni di corallo studiate potrebbero non essere in grado di riprendersi nelle condizioni attuali. Le temperature dell'acqua, infatti, stanno raggiungendo livelli completamente insopportabili, mantenendo certi livelli per giorni, se non addirittura per settimane. Nel 2021 gli oceani hanno assorbito calore equivalente a 7 bombe atomiche - questo per darvi un'idea della situazione drastica.

Ambedue le specie sono emblematiche all'interno del Mediterraneo e sono alla base dei complessi ecosistemi dell'area. Queste popolazioni sono a serio rischio di estinzione effettiva, soprattutto perché il numero e l'intensità delle ondate di caldo marine è soltanto destinato ad aumentare in futuro. Fortunatamente, però, esistono alcune aree del Mediterraneo in cui gli impatti dei cambiamenti climatici potrebbero essere inferiori a causa di fattori locali e potrebbero fornire dei "rifugi" ai coralli.

Nel frattempo, anche la Grande Barriera Corallina ha perso metà dei suoi coralli dal 1995.