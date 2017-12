Corea del Sud: stretta sul Bitcoin, tassati i profitti e vietati investimenti stranieri

Importante stretta nei confronti del Bitcoin in Corea del Sud. Il governo locale, infatti, ha annunciato che vieterà gli investimenti e negoziazioni estere e la creazione di conti bancari aventi ad oggetto la criptovaluta più importante del mondo.

La nazione, inoltre, ha anche rivelato le proprie intenzioni di tassare i profitti e redditi, ed imporrà autenticazioni più severe per i commercianti.

L'annuncio è arrivato a seguito di una riunione d'emergenza tenuto con i viceministri ed i regolatori finanziari, che è stata convocata a seguito dell'aumento esponenziale del valore della valuta, ma anche della volatilità degli ultimi tempi.

La scorsa settimana, infatti, il prezzo del Bitcoin ha oscillato tra 14 milioni di Won (13.000 Dollari) e 25 milioni di Won (23.000 Dollari), il che ha fatto aumentare le preoccupazioni riguardo la tanto temuta bolla finanziaria dovuta alla speculazione, di cui hanno più volte parlato i principali analisti di mercato.

L'ufficio del Governo, ha annunciato che metterà in atto tutte le misure per evitare la speculazione e che gli investitori perdano i loro capitali. Tuttavia, non imporrà alcun blocco d'acquisto o altro.

Gli istituti finanziari, però, non potranno possedere nessun titolo di Bitcoin. Gli utenti privati che decideranno di effettuare l'acquisto, però, dovranno passare attraverso delle procedure più severe.