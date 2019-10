La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile nucleare sottomarino

La Corea del Nord ha confermato di aver testato un nuovo tipo di missile in grado di ospitare testate nucleari. Il missile è progettato per essere lanciato dai sottomarini, anche se durante il test è stata usata una piattaforma. È l'undicesimo test missilistico della Corea del Nord dall'inizio del 2019.

Solo poche ore fa il Governo aveva comunicato di voler riprendere i dialoghi con gli Stati Uniti d'America. Il fatto che ora la Corea del Nord abbia armi in grado di essere equipaggiate sui sottomarini non è una notizia di poco conto: significa che la dittatura di Kim Jong Un ha gli strumenti per lanciare armi nucleari anche fuori dai confini dello Stato.

Il missile, apprendiamo dai rilevamenti della Corea del Sud, avrebbe raggiunto un'altitudine di 910Km, viaggiando per 450Km. Il missile è poi atterrato su un lembo dell'oceano che fa parte della zona economica esclusiva del Giappone — pur essendo fuori dalla giurisdizione del Paese.

Il lancio è stato effettuato alle 7 di mattina (ore locali) di ieri. Le agenzie stampa del regime parlano di un razzo Pukguksong-3.

Gli unici sottomarini in dotazione alla marina militare nordcoreana sono quelli di Classe Romeo: sono mezzi con un'autonomia di circa 7.000Km. Un sottomarino del genere sarebbe almeno sulla carta, così scrive la BBC, in grado di raggiungere le prossimità delle Hawaii, e quindi del territorio statunitense.