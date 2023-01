In Corea del Nord non sono ancora nel 2023, ma nel 112

La Corea del Nord è un luogo inospitale e governato da un vero e proprio regime pronto a giustiziare chiunque metta in dubbio le severe regole di vita imposte dal governo. Le loro usanze e modi di fare sono molto lontane dalle nostre, ma una delle più bizzarre riguarda il loro calendario: per i nordcoreani non siamo nel 2023, ma nel 112.

Questo perché il popolo non utilizza il calendario gregoriano che tiene conto dello scorrere degli anni dalla nascita di Gesù Cristo, ma dal calendario Juche che inizia dal 1912: ovvero dall'anno della nascita di Kim Il Sung, il presidente della Corea del Nord (mentre in Corea del Sud stanno tutti per diventare un anno più giovani).

Fare il conto è semplice: l'anno di nascita del leader rappresenta "l'anno Juche 1" e il sistema funziona da qui in avanti come il calendario gregoriano. Il "nuovo" segnatempo è entrato in vigore nel paese l'8 luglio 1997, ovvero il terzo anniversario della morte di Il Sung, mentre il compleanno del capo supremo è diventato ufficialmente noto come il "Giorno del sole", quello che viene chiamato "capodanno Juche".

Le abitudini sono difficili da dimenticare e per questo motivo il buon vecchio calendario gregoriano viene utilizzato lo stesso, sia nei documenti ufficiali che non. Ogni data, infatti, deve essere scritta in uno dei due formati ad esempio: 11 gennaio, Juche 112 (che corrisponde al 2023) o semplicemente 11 gennaio, Juche 112.

Tutti devono usare questo sistema per tenere traccia del tempo... come se svegliarsi alle sei ogni mattina a causa di questa canzone non fosse già una punizione sufficiente.