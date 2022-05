È proprio vero che il tempo è relativo, così come diceva anche Albert Einstein. È l'essere umano a dare senso e forma allo scorrere degli eventi, così come la propria età - nient'altro che una "convenzione" basata sul nostro calendario. Proprio per questo motivo in Corea del Sud gli abitanti stanno tutti per diventare un anno più giovani.

La situazione nel Paese per quanto riguarda la nascita è un po' complicata. Attualmente ci sono tre sistemi di invecchiamento in Corea del Sud e il nuovo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha in programma di ridurre l'età delle persone quando entrerà in carica.

Nel sistema dell'età coreano, nel momento in cui nasci, sei considerato un bambino di un anno perché si conta anche il tempo che si è trascorso nel grembo materno. Con questo sistema, inoltre, non si "invecchia" di un anno subito dopo la nascita, ma il giorno di Capodanno (quindi all'anno nuovo). Ciò significa che se un bambino nasce alle 23:59 di Capodanno, due minuti dopo avrebbe due anni.

Arrivati a questo punto della lettura sarete un po' confusi da questo sistema e capirete anche voi come ci sia bisogno di una rivoluzione. Il "calcolo dell'età" più comunemente usato è ancora quello descritto qui, anche se alcuni usano il sistema internazionale - come quello che usiamo in Italia - in cui il primo anno viene compiuto dopo 365 giorni dalla nascita.

Queste differenze, però, causano problemi burocratici e confusione. Effettivamente chi ha 20 anni ne potrebbe averne anche 21 o viceversa: è tempo quindi di cambiare. "I diversi calcoli dell'età legale e sociale hanno creato costi sociali ed economici non necessari a causa di confusione persistente e controversie sul calcolo dell'età", ha affermato Lee Yong-ho, capo della sottocommissione politica, giudiziaria e amministrativa che sta cercando di risolvere questo gap.

Quindi è ufficiale: l'obiettivo della Corea del Sud è quello di allineare tutti all'età internazionale.