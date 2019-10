In Corea del Sud sono aperti i centri di disintossicazione per la dipendenza da smartphone

In Corea del Sud la dipendenza da smartphone si tratta come quelle psicologiche gravi. Come riportato dalla CNN, nella nazione asiatica hanno aperto le porte i primi centri di disintossicazione per coloro che soffrono di disturbi legati alla dipendenza da cellulare. La questione è saltata all'occhio a seguito della segnalazione di Yoo Chae-rin.

La giovane sedicenne ha infatti raccontato il suo percorso di rehab, che ha intrapreso dopo che una notte si era resa conto di aver utilizzato lo smartphone per tredici ore consecutive.

La Corea del Sud è stata tra le prime nazioni al mondo ad aver deciso di trattare il disturbo causato dalla dipendenza di smartphone. Nel 2019 ha organizzato sedici campi di recupero per oltre quattrocento partecipanti, che hanno avuto modo di accedervi in maniera totalmente gratuita a cui si aggiungo delle rette per i cibo.

Il percorso è impostato in varie giornate. Nelle prime 24 ore ad esempio viene chiesto ai giovani di consegnare lo smartphone ai responsabili. Nell'arco dei dodici giorni, i partecipanti prendono parte ad una vasta gamma di attività, tra cui alcune legate allo sport ed all'arte.

Secondo quanto raccontato, solo a partire dal terzo giorno i partecipanti inizierebbero a socializzare tra loro, il che rappresenta un punto di svolta importante per il percorso.