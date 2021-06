Anche la Corea del Sud ha la sua 'Cassaforte del Giorno del Giudizio'

Nascosti in un tunnel di montagna della Corea del Sud, progettato per resistere ad un'esplosione nucleare, i semi di quasi 5000 specie di piante diverse sono conservati per la tutela contro il cambiamento climatico, i disastri naturali ed eventi apocalittici.

L'estinzione delle piante è infatti un grave problema che sta progredendo ad un ritmo allarmante, a causa di molteplici fattori quali l'aumento della popolazione mondiale, l'inquinamento e la deforestazione.

Il Baekdudaegan National Arboretum Seed Vault Center conserva oltre 100 mila semi di quasi 5000 specie diverse di piante proprio per garantire che non vadano persi a causa di "eventi apocalittici". A differenza delle comuni banche di semi, dove i campioni vengono conservati e regolarmente prelevati per vari scopi, questo deposito è stato pensato per essere permanente, con l'unico intento di essere l'ultimo baluardo per prevenire un'eventuale estinzione.

Il caveau è identificato quale installazione di sicurezza dal Servizio di Intelligence Nazionale della Corea del Sud, e circondato da recinzioni di filo spinato con dozzine di telecamere di sorveglianza, restrizioni sulle riprese non autorizzate ed ovviamente pattuglie militari su base regolare che controllano la struttura ed i suoi confini.

All'interno, un ascensore conduce circa otto piani in profondità fino ad un cavernoso tunnel di cemento, dove due pesanti porte d'acciaio proteggono il magazzino ed il suo contenuto, ad una temperatura di -20° Celsius al 40% di umidità per preservare i semi e mantenerli vitali.

I campioni immagazzinati nel caveau sono in gran parte esempi della flora della penisola coreana, ma con una capacità di oltre due milioni di semi, la struttura ha messo i suoi spazi a disposizione di tutti quesi paesi che vogliano raccogliere l'offerta, garantendo pieno controllo dei campioni depositati ed il controllo sui prelievi.

Questo però non è il primo esempio di "cassaforte dei semi", infatti il più grande e famoso deposito al mondo è sepolto in profondità all'interno di un'ex miniera di carbone alle Isole Svalbard, un remoto arcipelago artico norvegese a circa 1300 km dal Polo Nord (ne abbiamo trattato in questa news).

Soprannominata "L'arca di Noè" delle colture alimentari o "La Cassaforte del Giorno del Giudizio", il Global Seed Vault (questo il suo nome), si concentra su piante agricole ed affini, immagazzinando più di un milione di campioni di semi da quasi ogni paese del pianeta.