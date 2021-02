Corea del Sud conclude accordo da 43 miliardi di dollari per un nuovo parco eolico

La Corea del Sud ha firmato un accordo senza precedenti da ben 43 miliardi di dollari per riuscire nell’intento di costruire quello che il governo ha definito “il più grande parco eolico offshore del mondo”. L’obiettivo finale del paese è quello di portare a zero le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2050, come il Giappone.

Il presidente Moon Jae-in ha dichiarato che la “carbon neutrality” è la grande meta da raggiungere, ma nel viaggio cercherà anche di eliminare gradualmente l’energia nucleare. Ad aiutare il paese in questo intento è la posizione del paese: “Abbiamo il potenziale infinito dell'energia eolica offshore verso il mare su tre lati e abbiamo la migliore tecnologia al mondo nei campi correlati”, ha specificato Moon, spiegando così il vantaggio geografico di cui godono.

L’accordo da 48 trilioni di won o 43 miliardi di dollari permetterà di costruire tale parco eolico al largo di Sinan nel sud-ovest del paese, coinvolgendo 33 diverse entità tra cui governi regionali, il produttore di elettricità KEPCO e importanti aziende private tra cui Doosan Heavy Industries & Construction e SK E&S. Probabilmente saranno necessari più di cinque anni per avviare la costruzione, ma la capacità massima di 8,2 gigawatt (circa sei centrali nucleari) è certamente uno stimolo ulteriore per completarla il prima possibile.

Ora come ora l'unica fonte significativa di energia a basse emissioni di carbonio del paese è proprio il nucleare, ma i funzionari sudcoreani ritengono di essere in grado di ridurre le centrali esistenti da 24 a 17 entro il 2034, riducendo la produzione di energia del settore di quasi la metà ma dando più spazio e priorità all’energia rinnovabile.

Considerato che l’Europa nel 2020 ha creato più energia dalle fonti rinnovabili che dai combustibili fossili, e che Joe Biden ha fatto rientrare gli Stati Uniti negli accordi per il clima di Parigi, il futuro sembrerebbe abbastanza roseo.