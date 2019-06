In Corea del Sud l'adozione del 5G ha già superato quella del 4G

Mentre in Italia si discute della possibile sospensione del 5G, a seguito della proposta avanzata da un gruppo di parlamentari, in alcune parti del mondo l'adozione della nuova connessione ultraveloce ha già superato il 4G.

Secondo quanto annunciato dal Ministero della Scienza e della Tecnologia della Corea del Sud, lo scorso 10 giugno il numero di abbonamenti al 5G ha superato quota 1 milione. Tale dato è stato raggiunto in solo 69 giorni, undici in meno rispetto al 2011, quando fu lanciato il 4G.

Nel mese di Aprile infatti sono state lanciate le reti commerciali 5G in Corea del Sud, ed il dato attuale mostra che ogni giorno in media sono 17.000 i nuovi utenti che sottoscrivono offerte per il 5G.

SK Telecom avrebbe una quota di mercato del 5G pari al 40%, mentre Korea Telecom ed LG Uplus si sono fermate entrambe al 30%. SK Telecom e KT però hanno registrato il numero più alto di portabilità da 4G a 5G, mentre gli utenti LG Uplus hanno riportato una crescita del 21% nell'ultimo mese.

A giocare un ruolo fondamentale in questa crescita ci hanno pensato le promozioni proposte su smartphone come il Galaxy S10 5G e l'LG V50 ThinQ 5G.

Secondo le proiezioni, entro la fine dell'anno gli utenti che saranno in grado di accedere al 5G saranno 3-4 milioni.