In Corea del Sud gli impiegati in fabbrica verranno sostituiti dai robot per un motivo

C'è aria di cambiamenti in Corea del Sud. Dopo la volontà di sovvertire il sistema legato all'età dei cittadini, una legge chiamata "Serious Disasters Punishment Act." ha intenzione di multare o punire col carcere gli amministratori delegati o i dirigenti delle aziende qualora un lavoratore muoia o subisca un grave infortunio durante il lavoro.

Questo evento ha stimolato una "corsa ai robot" nella nazione, secondo un rapporto di Rest of the World pubblicato il 6 giugno. La nuova legge, in pratica, piuttosto che far in modo che i lavoratori abbiano un adeguato e sicuro ambiente di lavoro, ha portato alla loro sostituzione mediante l'uso di robot.

"Le aziende si stanno muovendo per ridurre il lavoro umano", ha dichiarato Jung Jin-woo, professore della Seoul National University of Science & Technology che studia sicurezza sul lavoro. "C'è anche esitazione a lanciarsi in qualsiasi progetto ad alto rischio." La Corea del Sud è nota per la mancanza di sicurezza nelle sue fabbriche e la legge doveva essere un grande passo avanti per i diritti dei lavoratori.

"I ripetuti incidenti di sicurezza di base sono un grosso problema per un paese con un reddito pro capite di circa 30.000 dollari", ha affermato Lee Joon-won, esperto di sicurezza dei sistemi presso la Soongsil University di Seoul. "È naturale che le aziende perseguano il profitto, ma devono farlo in sicurezza."

"Ciò che è più importante dell'acquisto di nuove apparecchiature è che le aziende riconoscano l'importanza di garantire la sicurezza, prevenire incidenti sul lavoro e quindi stabilire e implementare un sistema di gestione della sicurezza e della salute", ha affermato il Ministero del Lavoro e del Lavoro. “È una responsabilità fondamentale dello Stato proteggere le vite preziose e la sicurezza dei lavoratori".

È vero che ci saranno meno morti sul lavoro, ma in questo modo ci saranno anche meno lavoratori. La domanda che adesso bisogna porsi è una: che fine faranno tutti gli impiegati che saranno licenziati a causa della messa in servizio dei robot? Secondo IBM, in futuro, ci saranno 120 milioni di licenziamenti a causa di ciò.