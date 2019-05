Il Governo della Corea del Sud preferisce Linux a Windows 10

Mancano poco più di sei mesi alla fine del supporto di Windows 7, previsto per il 14 Gennaio 2020, ed in tutto il mondo le agenzie governative e statali si stanno adoperando per aggiornare i sistemi. Nella maggior parte dei casi gli amministratori di rete preferiranno Windows 10, ma a quanto pare questo trend non interesserà la Corea del Sud.

Il Ministero dell'Interno del paese infatti non sembra avere alcuna intenzione di installare Ten e, secondo quanto affermato dalla stampa locale, sarebbe pronto a testare Linux. Se questa fase di prova dovesse andare bene, tutti i sistemi governativi saranno aggiornati al sistema operativo open source.

Un rapporto del Korea Herald sostiene che "prima dell'adozione a livello governativo, il ministero ha affermato che avrebbe verificato se il sistema sia compatibile con i dispositivi di rete privati senza rischi per la sicurezza, ed ha anche verificato la retrocompatibiità con siti web e software già esistenti, che sono sviluppati appositamente per girare su Windows".

La decisione finale quindi ancora non è stata presa, ma la strada tracciata sembra essere una sola: il governo Sudcoreano vuole installare Linux al posto di Windows 10, per ragioni che ancora non sono state svelate.

Resta anche da capire quale versione di Linux sia in fase di test.