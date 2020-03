Corea del Sud: Samsung Galaxy S20 avrebbe venduto metà di Galaxy S10 nel primo giorno

La gamma Samsung Galaxy S20 sarà disponibile in Europa a partire dal 10 marzo 2020 (i preordini sono già aperti, ma gli utenti riceveranno gli smartphone solamente in quella data). Tuttavia, qualche giorno fa, gli ultimi dispositivi dell'azienda sono stati lanciati in madrepatria, ovvero in Corea del Sud.

Ebbene, stando a quanto riportato da 9to5Google, Gizmodo e Korea Herald, le vendite iniziali, relative alle prime 24 ore, non sarebbero andate come previsto. Infatti, stando a un report diffuso online, la gamma Galaxy S20 avrebbe venduto circa 70.800 unità nel day one. Se confermato, si tratterebbe essenzialmente della metà rispetto a quanto fatto registrare dalla famiglia di dispositivi Galaxy S10, che nello stesso lasso di tempo aveva "piazzato" circa 140.000 unità.

Insomma, i dati relativi alle vendite in Corea del Sud non sembrano essere particolarmente entusiasmanti. Tuttavia, c'è da dire che le preoccupazioni legate al Coronavirus stanno causando parecchi grattacapi alle aziende. Per farvi un esempio concreto, un esperto del settore ha lasciato intuire, ai microfoni di Korea Herald, che, a suo modo di vedere, i motivi sono da ricercarsi nei pochi sconti legati ai dispositivi appena lanciati e nel fatto che il numero dei visitatori dei negozi fisici è calato per via delle preoccupazioni legate al Coronavirus. Fattori che poco hanno a che vedere con la qualità dello smartphone.