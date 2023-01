In Corea del Sud segnalata la prima morte da ameba mangia-cervello

L'ameba mangia-cervello (Naegleria fowleri) è un organismo unicellulare che vive in laghi d'acqua dolce, fiumi e sorgenti termali e causa una malattia che è fatale il 97% delle volte. Negli USA sembra che si stia diffondendo a causa del cambio delle temperature, ma recentemente un caso sembra essere stato segnalato anche in Corea del Sud.

Il paziente, deceduto il 21 dicembre, soffriva di sintomi simili alla meningite, causati dall'agente patogeno, così come ha confermato lunedì la Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA), dopo essendo tornato di recente a casa da un viaggio di quattro mesi in Thailandia (luogo in cui probabilmente ha contratto l'organismo).

Dopo aver eseguito i test, l'agenzia ha confermato la presenza di N. fowleri. Sebbene le infezioni siano rare, sono purtroppo spesso fatali. L'ameba entra nel corpo attraverso il naso e viaggia verso il cervello, dove può causare un'infezione caratterizzata dalla distruzione del tessuto cerebrale, gonfiore del cervello e solitamente morte.

"Per prevenire l'infezione da Fowleri, prestare particolare attenzione quando si viaggia in aree in cui è stata segnalata l'ameba, astenersi dal nuotare e dalle attività ricreative e utilizzare acqua pulita", ha consigliato il direttore del KDCA, Ji Young-mi. Nonostante negli USA gli organismi in questione si stiano diffondendo sempre più a nord, non c'è nulla da temere poiché i casi segnalati all'anno sono davvero irrisori.

