Corea del Sud svela piani rete 6G: prototipi nel 2026 e vendita entro 2030

Mentre in Cina il laboratorio dei record raggiunge velocità 20 volte più veloci al 5G con il 6G, rete mobile di sesta generazione in fase di sviluppo, il governo sudcoreano ha ben pensato di manifestare pubblicamente il suo interesse per la prossima era delle reti mobili confermando che l’obiettivo è realizzare prototipi 6G entro il 2026.

L’outlet BusinessKorea ha pubblicato giusto in queste giornate parte di un comunicato ufficiale del Presidential Transition Committee o Comitato presidenziale di transizione, il quale ha parlato proprio dei piani del governo della Corea del Sud: secondo essi, il paese dovrebbe rilasciare i piani per un prototipo 6G nel 2026 e procedere con produzione e commercializzazione tra 2028 e 2030.

Scendendo nel dettaglio, riprendiamo integralmente e di seguito parte delle dichiarazioni: “Quando si tratta di futuri driver di crescita economica, l'attuale governo si sta concentrando su chip non di memoria, automobili, biotecnologie e assistenza sanitaria. Il nuovo governo ha in programma di aggiungere comunicazioni 6G, batterie secondarie, display, difesa e settore aerospaziale, centrali nucleari avanzate e contenuti digitali”.

Ricordiamo che la Corea del Sud è già all’attivo sul 6G da quasi un anno, dato che LG ha completato il primo test nell’agosto 2021 trasmettendo dati a 100 metri via spettro terahertz. Anche Samsung ci sta lavorando assiduamente e, sempre nel 2021, è riuscita a dimostrare la trasmissione di dati a 15 metri. Insomma, c’è ancora molto lavoro da fare, ma gli esperti sono all’opera da tempo.

Nel frattempo, dall’UE sono arrivati 2 miliardi di Euro per estendere il 5G in Italia.