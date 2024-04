Coriolano, la storia dell'uomo che sfidò la Repubblica Romana è vera?

Gneo Marcio Coriolano. Questo generale e uomo di stato romano leggendario incarna l'esempio perfetto di come un eroe di guerra riverito possa trasformarsi in traditore e nemico della Repubblica, guidando le forze nemiche fino alle porte di Roma. La sua è una narrazione ricca di colpi di scena, ma quanto di essa appartiene alla verità storica?

Gli storici dell'antichità non avevano dubbi sulla sua esistenza, mentre oggi i loro successori moderni restano scettici. Per scoprire il vero Coriolano, l'uomo dietro il mito, è necessario guardare oltre le leggende, esaminando i suoi trionfi militari, le lotte politiche e l'enigmatica personalità, nella speranza di svelare la verità su questo iconico personaggio romano.

La leggenda narra che Coriolano si distinse per la prima volta durante l'assedio della città volsca di Corioli nel 493 a.C., guadagnandosi il cognome di Coriolano per le sue imprese eroiche. Tuttavia, il suo destino cambiò radicalmente quando, in seguito a una carestia che colpì Roma, si schierò contro la distribuzione di grano alla plebe, suggerendo di abolire l'ufficio dei Tribuni (ecco cosa mangiavano gli antichi romani).

Questa posizione gli valse l'esilio e lo spinse a cercare rifugio presso i Volsci, divenendo in seguito il loro generale e portando la guerra fino alle porte di Roma. Nonostante la sua fine rimanga avvolta nel mistero, con alcune fonti che lo descrivono come traditore sia per i Romani che per i Volsci, la veridicità della sua esistenza continua a essere oggetto di dibattito.

Mentre gli storici antichi scrivevano la sua storia con fervore, i moderni si trovano divisi: alcuni lo considerano una figura reale, sebbene ampiamente romanzata, altri un puro prodotto della mitologia romana.

Coriolano rimane una figura affascinante, la cui storia riflette le oscurità e le tensioni dell'epoca in cui visse, un tempo in cui Roma, non ancora la potenza che sarebbe diventata, lottava per la sopravvivenza contro i suoi nemici. Oggi, la sua eredità sopravvive non solo nei dibattiti accademici ma anche nella cultura popolare, dove è stato reinterpretato in molteplici modi, da eroe tragico a leader antipopulista.

A proposito, quale popolo viveva prima nell'Antica Roma?

