Corning annuncia Gorilla Glass 6: resiste a 15 cadute, nessuna novità in materia di graffi

Gorilla Glass 6 è la nuova generazione di vetri per device tecnologici prodotta da Corning, e stando all'azienda è più durevole rispetto al precedente modello: la grande novità è rappresentata dal fatto che è in grado di "sopravvivere" ad un totale di 15 cadute da un metro d'altezza.

"Gorilla Glass 6 migliora ancora la formula proposta con il Glass 5, essendo in grado di sopravvivere a cadute da un'altezza maggiore e, soprattutto, a drop multipli" ci fa sapere John Bayne, vice presidente e general manager di Corning.

Una dichiarazione che potrebbe mettere il cuore in pace a tutti i maniaci di smartphone, dato che ultimamente il mercato è letteralmente invaso da device borderless e con schermi edge-to edge, che per quanto avanzati dal punto di vista tecnologico sono molto fragili a causa dello spessore davvero ridotto del pannello.

Il Gorilla Glass 6 viene considerato da Corning come un prodotto migliore sotto molti punti di vista rispetto al Glass 5, ma presenta alcune fragilità critiche ereditate dai modelli precedenti: per quanto riguarda la resistenza ai graffi, infatti, non è stato compiuto alcun passo in avanti, ed il Gorilla Glass 6 li soffre esattamente come il 5.

Il nuovo vetro è già in fase di produzione e verrà lanciato sul mercato a partire dai prossimi mesi.