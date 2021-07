Corning annuncia i nuovi Gorilla Glass: addio graffi sulle lenti e più luce nei sensori

Corning ha annunciato i nuovi compositi Gorilla Glass DX e DX+ che mirano a proteggere il numero sempre più elevato di obiettivi fotografici integrati dai produttori sulla scocca posteriore degli smartphone. Ma non solo, perchè attraverso questo nuovo set mira anche a catturare più luce ambientale.

Secondo il comunicato stampa, i nuovi compositi offrono "prestazioni ottiche avanzate, resistenza ai graffi e durata superiore" rispetto a quelli precedenti.

Parlando con Wired, Corning ha affermato che Gorilla Glass DX e DX+ lasciano entrare il 98% della luce ambientale pur essendo resistenti ai graffi come i Gorilla Glass classici. Per fare un raffronto, le protezioni antiriflesso tradizionali lasciano entrare circa il 95% della luce, ed il 3% di differenza è destinato ad avere un impatto importante sulla quantità di luce che gli smartphone possono raccogliere, il tutto riducendo i riflessi e l'abbagliamento. In questo modo anche le prestazioni fotografiche sono destinate a migliorare.

Corning non ha spiegato quali saranno i primi smartphone ad utilizzare questi nuovi compositi, ma sappiamo che Samsung sarà il primo produttore a supportarli e probabilmente maggiori informazioni saranno diffuse nel corso dell'Unpacked in programma l'11 Agosto.

I colleghi di The Verge fanno notare che Corning aveva già utilizzato gli stessi marchi nel 2018, associandoli però ai vetri degli smartwatch.