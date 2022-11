Il corno dei rinoceronti sta cambiando, e potrebbe essere colpa nostra

Attraverso l'analisi di numerose immagini e fotografie raccolte in più di un secolo di storia, i ricercatori dell'Università di Cambridge hanno effettuato per la prima volta delle misurazioni delle corna dei rinoceronti, mostrando una graduale riduzione della grandezza nel corso del tempo.

Gli studiosi hanno misurato le corna di 80 esemplari, fotografati tra il 1886 e il 2018. L'andamento sembra essere univoco per tutte e cinque le specie di rinoceronte: bianco, nero, Indiano, di Java e di Sumatra. Nel corso dell'ultimo secolo, la lunghezza del corno è diminuita notevolmente.

"Eravamo molto eccitati di aver trovato le prove della riduzione delle corna nelle fotografie" ha affermato Oscar Wilson, zoologo dell'Università. "Sono probabilmente tra gli animali più difficili su cui lavorare, per via delle preoccupazioni legate alla loro sicurezza."

I ricercatori credono che le corna si siano accorciate a causa dell'intensa caccia avvenuta negli anni. Esse sono infatti molto ricercate e rappresentano un investimento importante, oltre che per il loro uso nella medicina tradizionale Cinese e Vietnamita.

La caccia non ha semplicemente ridotto il numero di rinoceronti, ma lo studio suggerisce che l'eliminazione di quelli con le corna più lunghe abbia favorito quelli con le corna più corte, portandoli a riprodursi e a trasmettere i loro tratti genetici alle future generazioni. Questo fenomeno era già stato osservato in altri animali precedentemente, ma mai nei rinoceronti.

"I rinoceronti si sono evoluti con le loro corna per una ragione" ha aggiunto Wilson, "specie diverse gli utilizzano per scopi diversi. Per alcuni sono utili per cibarsi, altri gli usano per difendersi. Perciò crediamo che la riduzione delle corna possa minacciare la loro sopravvivenza."

I ricercatori hanno inoltre studiato altre parti del corpo, così da compararle con le corna, esaminando circa 5000 disegni, foto ed illustrazioni prodotti negli ultimi 500 anni. Grazie a questo hanno anche notato un interessante cambiamento nella percezione dei rinoceronti avvenuto intorno al 1950, periodo in cui sono cominciati gli sforzi per la conservazione, piuttosto che per la loro caccia.

Non solo i rinoceronti, ma anche alcune creature marine hanno subito dei cambiamenti importanti a causa dell'uomo.