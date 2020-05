Coronavirus: ecco le 10 pagine Facebook italiane che hanno pubblicato più fake news

Un rapporto pubblicato di recente da NewsGuard, battezzato "monitoraggio della diffusione via Facebook della disinformazione sul COVID-19", ha fatto il punto sulle pagine Facebook italiane che hanno diffuso più fake news sulla pandemia nel corso delle ultime settimane.

Complessivamente, la piattaforma ha identificato dieci "Super Diffusori", che complessivamente hanno 5.482.698 utenti, un numero elevatissimo che spiega la propagazione di bufale e teorie assurde sul Covid-19.

L'elenco è il seguente:

Semplicemente Charlie : 2.047.320 Like ed è associata a FanMagazine. Si tratta di una pagina che solitamente condivide articoli da siti come ViralMagazine ed è solita pubblicare aforismi, immagini e video di animali e bambini;

: 2.047.320 Like ed è associata a FanMagazine. Si tratta di una pagina che solitamente condivide articoli da siti come ViralMagazine ed è solita pubblicare aforismi, immagini e video di animali e bambini; Luxury Fashion : 1.723.214 Like è collegata a FanBlog, un sito non più aggiornato da Luglio. Anch'essa è solita condividere gli stessi contenuti di Semplicemente Charlie;

: 1.723.214 Like è collegata a FanBlog, un sito non più aggiornato da Luglio. Anch'essa è solita condividere gli stessi contenuti di Semplicemente Charlie; Ti amo, però Semplicemente Charlie : 654.453 Like è associata allo stesso network di quelle di cui sopra, e condivide gli stessi tipi di contenuti;

: 654.453 Like è associata allo stesso network di quelle di cui sopra, e condivide gli stessi tipi di contenuti; Un Pensiero Unico Tu : 426.870 Like, è solita condividere immagini di donne e citazioni sull'amore, oltre che articoli di FanMagazine e ViralMagazine;

: 426.870 Like, è solita condividere immagini di donne e citazioni sull'amore, oltre che articoli di FanMagazine e ViralMagazine; Una Favola nel Cuore: 135.560 Like, pubblica foto ed immagini per bambine, e contenuti di FanMagazine e ViralMagazine, oltre che della pagina Il Mondo Di Nelly;

135.560 Like, pubblica foto ed immagini per bambine, e contenuti di FanMagazine e ViralMagazine, oltre che della pagina Il Mondo Di Nelly; I Pensieri Folli di due sognatori : 130.281 Like, caratterizzata immagini di donne, aforismi e citazioni sull'amore, riprende anche contenuti di FanMagazine e ViralMagazine;

: 130.281 Like, caratterizzata immagini di donne, aforismi e citazioni sull'amore, riprende anche contenuti di FanMagazine e ViralMagazine; La Vita : 110.304 like, riprende lo stesso modus operandi di quella elencata precedentemente;

: 110.304 like, riprende lo stesso modus operandi di quella elencata precedentemente; Il Nettare dell'Amore : 99.376 Like, è collegata al canale YouTube Felice Falconio, ma pubblica anche immagini ed aforismi, oltre che articoli di FanMagazine e ViralMagazine;

: 99.376 Like, è collegata al canale YouTube Felice Falconio, ma pubblica anche immagini ed aforismi, oltre che articoli di FanMagazine e ViralMagazine; Nel Cuore delle Donne : 97.823 Like, pubblica immagini di donne ed aforismi sull'amore, ma anche articoli di FanMagazine e ViralMagazine;

: 97.823 Like, pubblica immagini di donne ed aforismi sull'amore, ma anche articoli di FanMagazine e ViralMagazine; Il Mondo di Nelly: 79.403 Like, è collegata al canale In Cucina Con Nelly, ma pubblica anche contenuti di FanMagazine e ViralMagazine.

Come si può vedere, le pagine sono accomunate da post fuorvianti e falsi pubblicati dai due giornali. NewsGuard ha anche portato alcuni esempi.

FanMagazine ad esempio tempo fa aveva pubblicato un articolo in cui sosteneva che acqua calda e limone sarebbero in grado di sconfiggere il virus. ViralMagazine invece aveva ripreso una fake news secondo cui il Governo italiano avrebbe impedito di effettuare i test per il Covid-19 sui migranti e ripreso la teoria che sostiene che Sars-CoV-2 sarebbe stato creato dalla Cina e nascosto in un laboratorio di Wuhan con la complicità dell'OMS. In molti casi tutte le teorie in questione sono state riprese dalle pagine elencate poco sopra.

Facebook sin dall'inizio della pandemia è sceso in campo prepotentemente per frenare la diffusione delle bufale sul Coronavirus.