Coronavirus, 239 esperti scrivono all'OMS: 'si trasmette per via aerea'

Sta suscitando molte discussioni la lettera firmata dal 239 esperti di 32 paesi indirizzata all'OMS, in cui chiedono al direttore ed i rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di rivedere le raccomandazioni sul Covid-19. L'appello integrale sarà pubblicato in settimana, e riguarda principalmente le vie di trasmissione.

Secondo quanto trapelato infatti, il documento sostiene che il virus potrebbe essere trasportato attraverso l'aria, ma anche le particelle più piccole sarebbero in grado di infettare le persone in caso di inalazione. Per questo motivo, sarà chiesto all'OMS di rivedere le linee guida sull'uso delle mascherine e sul distanziamento sociale.

La posizione sta facendo discutere in quanto è opposta rispetto a quella dell'OMS, secondo cui il virus si diffonderebbero principalmente da grandi goccioline respiratorie che cadrebbero rapidamente sul pavimento.

Benedetta Allegranzi, responsabile dell'OMS sul controllo delle infezioni, però, ha allontanato l'ipotesi ed ha affermato che le prove a sostegno di tale tesi al momento non sono convincenti. "Soprattutto negli ultimi due mesi, abbiamo affermato diverse volte che consideriamo la trasmissione aerea possibile, ma certamente non supportata da prove solide o addirittura chiare", ha affermato.

I 239 esperti sostengono che sarebbe necessario indossare le mascherine negli spazi chiusi, indipendentemente dal distanziamento sociale, mentre agli operatori sanitari bisognerebbe fornire le N95 che sono in grado di fliltrare anche le goccioline più piccole. Di recente è stata pubblicata un'altra teoria secondo cui il ceppo europeo del Coronavirus sarebbe 10 volte più contagioso di quello cinese.