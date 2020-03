Il Coronavirus si abbatte su Amazon Italia: positivi due dipendenti della sede di Milano

Ancora aggiornamenti dal fronte Coronavirus. Due dipendenti Amazon che lavorano nel nostro paese sono stati trovati positivi al nuovo virus. A darne la notizia Reuters, secondo cui i due lavoravano nella sede di Milano del colosso di Seattle, ed ora sono stati messi in quarantena come previsto dal protocollo regionale e del Ministero della Sanità.

Amazon nelle passate settimana ha tentato di contenere il più possibile la diffusione del virus ed evitare episodi di questo tipo. Ad esempio, ha chiesto a tutti i 798mila dipendenti di limitare i viaggi non essenziali, sia negli USA che in altre nazioni.

Sono anche state imposte delle severe restrizioni per i viaggi da e verso la Cina a Gennaio, ma l'arrivo del Covid-19 in tante nazioni Europee l'ha costretta ad estendere la misura anche al di fuori della nazione del dragone.



Nel confermare la notizia, Amazon ha affermato che al momento non sono stati segnalati casi analoghi negli Stati Uniti, dove l'epidemia negli ultimi giorni ha registrato un'accelerata importante, provocando anche diversi morti.

Nel weekend è arrivata anche la notizia che è stato trovato positivo un dipendente di Google di Zurigo, mentre ieri Samsung ha disposto la chiusura della fabbrica dei Galaxy Z Flip e Fold a causa della positività di alcuni dipendenti. Oggi invece anche LG ha interrotto le operazioni in uno stabilimento in Corea del Sud.