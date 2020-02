Coronavirus: gli abitanti di Wuhan obbligati a misurare ogni giorno la febbre

E' ancora emergenza Coronavirus in Cina. Secondo quanto riferito, a tutti gli 11 milioni di residenti nella città di Wuhan, l'epicentro del focolaio dell'epidemia che ha già causato centinaia di vittime, è stato ordinato di misurare e riferire la febbre ogni giorno. La notizia è stata gestita dal China Daily, che riporta un organo del Governo.

La decisione sarebbe stata presa in collaborazione con le autorità locali, che hanno blindato la città già da diverse settimane ed in cui sono stati costruiti due ospedali in dieci giorni.

Dal momento che tali misure non sono state efficaci per confinare la diffusione del nuovo 2019-nCoV, il Governo ha deciso di rafforzarle per tenere sotto controllo la situazione.

E visto che la febbre è uno dei principali sintomi del Coronavirus, la Commissione Sanitaria locale ha emesso un avviso che annuncia un piano di monitoraggio della temperatura corporea in tutta la città. L'avviso è motivato con l'obiettivo di "interrompere completamente la trasmissione del virus".

Per tale ragione, ai residenti è stato chiesto di misurare la temperatura una volta al giorno. Le letture possono essere inviate via smartphone, app di social media o altri mezzi. Nei casi in cui la temperatura dovesse raggiungere livelli anormali, gli ospedali provvederanno ad inviare un team dedicato a casa per effettuare tutti i test necessari.

"I controlli della febbre dovrebbero essere effettuati ogni giorno per ogni persona al fine di garantire che lo screening sia completo e che non manchi nessuno" si legge nell'avviso, in cui viene spiegato che la misura non andrà ad influire in alcun modo sulle attività quotidiane.

Le persone che si rifiutano di cooperare saranno segnalate alle autorità competenti.