Coronavirus, accordo tra il Ministero della Salute e Twitter contro le fake news

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che il Ministero da lui diretto ha siglato un accordo con Twitter per prevenire la diffusione di bufale e fake news sul nuovo Coronavirus che in questi giorni sta provocando non poche preoccupazioni a livello mondiale a causa dell'aumento dei contagi.

Il social network di microblogging, in collaborazione con i tecnici, scenderà in campo per evitare la propagazione di notizie false che potrebbero avere un impatto negativo sulla collettività.

“Un’attenzione particolare, in questa fase, va riservata alla gestione della corretta comunicazione e al contrasto alle false notizie. Sono felice dell’accordo fatto con Twitter che da oggi indirizzerà ogni ricerca e hashtag al Ministero della Salute. Un aiuto in più contro un pericoloso virus… le fake news” ha affermato Speranza.

Nel comunicato stampa diffuso sul sito web ministeriale, inoltre, viene anche sottolineato che è stato intavolato un dialogo con Google, che ha adottato a livello globale un'iniziativa analoga con WHO.

Purtroppo negli ultimi giorni sono state tante le bufale sul Coronavirus, che hanno iniziato a circolare anche sulle piattaforme di messaggistica istantanea Whatsapp. Emblematico è il caso del finto messaggio audio di una presunta infermiera di Roma che parlava di 27 nuovi casi.

La scorsa settimana anche Facebook è scesa in campo contro le bufale sull'epidemia.