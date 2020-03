Coronavirus, Alibaba: pronto un test che dà la risposta in 20 secondi

L'intelligenza artificiale in soccorso del Coronavirus. Alibaba Group ha annunciato di aver sviluppato un test che, basandosi su una serie di algoritmi, è in grado di dare una risposta in 20 secondi, ad un tasso di precisione del 96%. Si tratta di un passo in avanti significativo in quanto i tamponi attualmente in uso richiedono ore.

L'algoritmo in grado di individuare la Sars-Cov-2, secondo quanto riferito, è stato sviluppato da Damo Academy, ed il progetto è finito anche sulla prima pagina di Sina Tech News ed altri media.

Questo nuovo sistema si basa su alcuni modelli di analisi basati sul machine learning, addestrati utilizzando una serie di dati campione provenienti da oltre 5mila casi confermati.

L'IA, proprio grazie a questo lavoro di addestramento, può distinguere il nuovo Coronavirus da una "normale" polmonite, il che riduce al minimo il margine di errore. Per fare un confronto, un medico per leggere i risultati di una Tac ed interpretare le immagini impiega da 5 a 15 minuti, un lasso di tempo che spesso diventa più ampio in quanto in alcune circostanze è richiesta la scansione di oltre 300 immagini.

Occorre ricordare che questo test non si basa sui tamponi usati in Italia ed Europa, ma sulle direttive del Sistema Sanitario Cinese che dal 5 Febbraio ha imposto agli ospedali l'utilizzo delle Tac per individuare i casi di Coronavirus.

Il nuovo sistema è già stato testato in alcuni ospedali cinesi e presto potrebbe approvare anche nella provincia di Hubei, dove si è sviluppato il focolaio.