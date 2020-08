Coronavirus, l'allarme del Garante: 'troppe app di contact tracing sono illegittime'

Il Garante per la Privacy, in un comunicato pubblicato sul proprio sito web, ha voluto mettere in allarme gli utenti dalle tante applicazioni per il contact-tracing contro il Coronavirus che proliferano sugli store digitali ma che sono illegittime.

“L’emergenza Covid-19 non rappresenta automaticamente, e di per sé, una base giuridica sufficiente volta a incidere su diritti e libertà costituzionalmente protette, legittimando trattamenti di dati particolarmente invasivi, quali appunto quelli atti a consentire il tracciamento dei contatti da parte di qualsiasi titolare pubblico o privato” si legge nella nota, in cui viene sottolineato che “in relazione al fenomeno del proliferare di applicativi di contact tracing da parte di istituzioni pubbliche e soggetti privati, e anche in considerazione del perdurare dello stato d’emergenza disposto dal Governo” è stato ritenuto necessario precisare che “gli unici trattamenti di dati personali che, allo stato, possano vantare un’adeguata base giuridica, sono esclusivamente quelli che trovano il proprio fondamento in una norma di legge nazionale”.

Sostanzialmente, quindi, viene nuovamente ribadito che l'unica app legittima ed autorizzata a raccogliere i dati per effettuare il contact tracing dei positivi in Italia è Immuni del Governo. “Ogni altro trattamento finalizzato al contact tracing risulta pertanto privo di un’adeguata fonte giuridica legittimante e, pertanto, effettuato in violazione della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali” conclude il Garante.

