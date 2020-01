Coronavirus, l'allarme della Hong Kong University: 'gli infettati sono 44mila'

Aggiornamenti non incoraggianti sul nuovo Coronavirus. Secondo Gabriel Leung, Preside della Facoltà di Medicina presso l'Hong Kong University, le persone infettate dal virus sarebbero circa 44mila.

L'annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina da Leung, che rappresenta uno dei più grandi esperti al mondo di sanità pubblica, secondo cui solo nella città di Wuhan sabato 25 Gennaio sarebbero state rilevate 44.000 infezioni, un dato che potrebbe porre le basi per una vera e propria epidemia globale.

Secondo Leung, il numero sarebbe destinato a raddoppiarsi in Cina ogni sei giorni, ma il picco in caso di mancato stop potrebbe arrivare solo tra aprile e maggio.

E' chiaro che non si tratta di una notizia incoraggiante, soprattutto se si conta che arriva da una fonte affidabile e qualificata come Leung. Il sindaco di Wuhan, la città in cui è esploso il focolaio, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Questa mattina nel frattempo è emersa la notizia che lo scorso 31 Dicembre un'intelligenza artificiale aveva previsto il Coronavirus, ma secondo alcuni i primi rapporti sarebbero stati insabbiati fino al 6 Gennaio, la data in cui la notizia è stata resa pubblica. Le autorità di tutto il mondo intanto sono al lavoro per arginare l'epidemia e trovare un vaccino nel minor tempo possibile.