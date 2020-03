Coronavirus, da Amazon 2,5 milioni di Euro alla Protezione Civile ed una Skill per donare

Anche Amazon scende in campo per sostenere la Protezione Civile nella lotta alla pandemia di Coronavirus. La società di Jeff Bezos ha annunciato di aver stanziato oggi 3,5 milioni di Euro per offrire supporto a tutti gli organi che in questi giorni sono in campo per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Nello specifico, il colosso di Seattle donerà 2,5 milioni di Euro alla Protezione Civile, ed 1 milione di Euro a tante organizzazioni no-profit ed enti che operano nei territori e nelle comunità in cui vivono e lavorano i dipendenti Amazon e con cui lavora l'azienda da tempo.

Ma non è tutto, perchè l'e-commerce ha anche lanciato un "pulsante per donare" sul proprio sito web ed una skill di Alexa per semplificare il processo di donazione da parte di tutti i clienti che volessero dare il loro contributo al Dipartimento di Protezione Civile. In questo modo utilizzando la piattaforma Amazon Pay sarà possibile effettuare donazioni di piccola entità in pochi click, senza fare acquisti, o utilizzando il comando vocale "Alexa, voglio fare una donazione per il Coronavirus".

Lo scorso Febbraio Amazon ha anche donato alla Protezione Civile migliaia di dispositivi di protezione agli ospedali della Lombardia, ed ha supportato la ricerca e lo sviluppo diagnostico attraverso gli Amazon Web Services.