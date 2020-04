Coronavirus: Amazon annuncia l'assunzione di 75mila dipendenti

Amazon, per fronteggiare il boom di ordini online provocati dall'emergenza sanitaria del Coronavirus, ha annunciato l'assunzione di 75mila dipendenti negli Stati Uniti, che si vanno ad aggiungere ai 100mila assunti nelle scorse settimane per potenziare il comparto dei magazzini e la rete logistica.

In una nota diffusa nella giornata di ieri, la società di Jeff Bezos si è detta "orgogliosa di annunciare che l'impegno a 100.000 posti di lavoro è stato completato ed i nuovi dipendenti già lavorano negli USA. Continuiamo a sperimentare un aumento della domanda e continueremo ad assumere creando ulteriori 75mila posti".

Dal fronte Italia, a metà Febbraio la divisione italiana del colosso delle vendite online aveva annunciato le intenzioni di assumere 1400 persone entro il 2023. Negli ultimi tempi comunque la società ha deciso di investire massicciamente sul nostro paese, aprendo tre nuovi centri di distribuzione: a Casalguglielo, San Bellino e Colleferro, per espandere la rete di distribuzione e garantire consegne tempestive su tutto il territorio nazionale.

Amazon in Italia ha complessivamente investito 4 miliardi di Euro. Dallo scorso 18 Marzo, nel nostro paese Amazon consegna solo beni di prima necessità ed ha bloccato la vendita degli altri prodotti, che vengono commercializzati solo tramite il marketplace da venditori terzi. La decisione rientra negli sforzi per garantire le consegne sui prodotti indispensabili in questo periodo di pandemia.