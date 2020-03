Coronavirus, Amazon Italia interrompe la vendita di beni non essenziali

Nuova stretta di Amazon in Italia per fronteggiare l’emergenza di Coronavirus? A pochi giorni dal comunicato in cui veniva annunciato il cambio di politica per gli ordini, il colosso di Seattle ha applicato delle nuove misure sugli acquisti degli utenti.

Da questa sera la società di Jeff Bezos, infatti, non accetterà più gli ordini per i beni non essenziali. In una nota diffusa qualche minuto fa, l’ecommerce ha annunciato che ha deciso di concentrare la propria logistica “sui prodotti che hanno la massima priorità” per l’emergenza. Ecco perché, si legge, “smetteremo temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità sia su Amazon.it che su Amazon.fr”.

Nella stessa nota, Amazon ha anche voluto precisare che “tutti gli ordini già confermati saranno regolarmente consegnati”.

Non è chiaro fino a quando sarà attiva questa misura, però. Vi aggiorneremo sulla questione.



Nella giornata di ieri è anche stato esteso il tempo massimo per i resi sugli ordini effettuati da febbraio in poi, la cui restituzione è accettata fino al 31 Maggio 2020 proprio per evitare di sovraccaricare i corrieri ed evitare assembramenti negli uffici postali.