Coronavirus, su Amazon prezzi record per l'Amuchina e gel disinfettanti

La psicosi Coronavirus che nelle ultime ore è esplosa nel nord Italia con decine di casi in varie regioni, sta avendo ripercussioni disastrose sui prezzi dei gel disinfettanti per le mani come l'Amuchina, che sono praticamente introvabili nelle farmacie di tutta Italia, mentre online si trovano a prezzi record.

Basta infatti farsi un giro su su Amazon Italia, cercando la parola "Amuchina", per accorgersene. Il gel per le mani, che "elimina fino al 99,9% di batteri, funghi e virus", è rapidamente finito al primo posto nella classifica delle creme per unghie e mani più vendute della piattaforma.

Una confezione da quattro pezzi arriva a costare addirittura 115 Euro, ma si trovano opzioni anche a 104,29 e 90 Euro.

La deputata del PD, Marianna Madia, ha annunciato un'interrogazione parlamentare: "nelle farmacie si fatica a trovare igienizzanti per le mani intanto su Amazon qualcuno vende con prezzi alle stelle. Non è libero mercato ma speculazione vergognosa. Farò interrogazione urgente ma anche Amazon faccia il suo per impedire vendite al rialzo" si legge sul proprio account ufficiale Twitter.

Qualche settimana fa, quando i casi italiani erano solo due, avevamo riportato una notizia simile relativamente ai prezzi da record per le mascherine per il viso su Amazon. La speranza è che l'emergenza rientri rapidamente.



Aggiornamento 15:42 - Di seguito uno statement di Amazon sulla variazione dei prezzi di alcuni prodotti disponibili nello Store: “i partner di vendita stabiliscono i prezzi dei loro prodotti nel nostro store e abbiamo delle regole per aiutarli a definire tali prezzi in modo competitivo. Monitoriamo attivamente il nostro store e rimuoviamo le offerte che violano le nostre regole”.