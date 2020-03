Coronavirus ed Amazon Prime Video gratis per le zone rosse. Gli ultimi aggiornamenti

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia relativa alla promozione di Amazon Prime Video, che aveva deciso di regalare quasi 30 giorni d'accesso alla piattaforma d'intrattenimento per gli abitanti delle zone rosse. Tuttavia, in molti hanno notato che l'offerta non risulta più accessibile.

Anche dal sito web Solidarietà Digitale del Governo infatti la didascalia relativa ad Amazon Prime Video è sparita e, come segnalato da vari utenti anche tramite i commenti, se si prova ad attivare il periodo di promozionale il sistema comunque chiede il pagamento dei 36 Euro annui previsti dal Prime.

A quanto pare non si tratta di un errore di sistema o altro. Amazon, infatti, ha recepito il nuovo dcpm emanato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che di fatto ha tagliato tutte le "zone rosse" ed ha messo tutte le Regioni e Province sullo stesso piano. Da stamattina, infatti, tutta l'Italia è di fatto un'unica zona rossa, senza le distinzioni in vigore fino a 24 ore fa, indipendentemente dal numero di casi.

Per questo motivo, Amazon ha deciso di interrompere l'offerta, che non è più accessibile. Da quanto emerso però nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità a riguardo, ma come sempre vi invitiamo a seguire queste pagine ed il sito web "Solidarietà Digitale".