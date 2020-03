Coronavirus: Amazon Prime Video torna gratis in Italia, ma con una selezione di contenuti

Dopo essere diventato gratuito qualche settimana fa per le iniziali zone rosse, Prime Video era scomparso dal sito di Solidarietà Digitale e in molti attendevano ulteriori novità. Ebbene, finalmente adesso ce le abbiamo: il servizio di streaming di Amazon è tornato gratuito in Italia, ma non c'è tutto il catalogo.

Infatti, come potete vedere nella pagina dedicata all'iniziativa, l'azienda di Jeff Bezos ha deciso di rendere disponibile a zero euro una selezione di titoli per famiglie. I contenuti di quest'ultima sono accessibili da tutti, previa registrazione o login. Riportiamo di seguito la lista dei principali film e serie TV coinvolti.

Diari da Insetti;

Creative Galaxy;

Se dai un biscotto a un topino;

Jessy e Nessy;

Pete the Cat;

Un giorno di neve;

The Stinky & Dirty Show;

Tumble Leaf;

Wishenpoof;

Costume Quest;

Danger e l'Uovo;

Il pericoloso libro delle cose da veri uomini;

Gortimer Gibbon - La vita a Normal Street;

Just Add Magic;

Just Add Magic: Mystery City;

Perduti a Oz;

Niko e la Spada di Luce;

Peppa Pig;

Fireman Sam;

Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans;

Il Piccolo Regno di Ben e Holly;

Mia and Me;

Caillou.

Insomma, stiamo parlando di contenuti pensati principalmente per i bambini. Si tratta, per la maggior parte, di serie TV e ci sono molti Amazon Original. Si tratta sicuramente di un'iniziativa che farà felici i più piccini e che magari può garantire un po' di serenità anche ai più grandi.