Coronavirus, Amazon rimuove oltre 1 milione di prodotti falsi e con prezzi gonfiati

Amazon ha rimosso dal proprio store oltre 1 milione di prodotti falsi che promettevano cure contro il Coronavirus o si configuravano come protezioni dal virus. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società di Seattle, che ha cancellato anche migliaia di inserzioni.

La decisione è stata presa dopo che la scorsa settimana molti venditori avevano iniziato a speculare sui prodotti in questione, provocando rincari da record.

Secondo quanto riferito da Venturebeat, un negoziante giovedì scorso aveva venduto un pacchetto di 10 mascherine N95 a 128 Dollari.

Anche il sito CamelCamelCamel ha confermato che tutti i beni collegati al COVID-19 (mascherine protettive per il virus, gel, disinfettanti e simili) hanno registrato aumenti importanti.

Il Ministro degli Esteri, Luigi di Maio, nella giornata di ieri ha affermato che il Governo ha intenzione di introdurre delle misure che avranno l'obiettivo di "calmierare i prezzi di beni come mascherine e disinfettanti. Il tema vero è quando servono le mascherine perché non sempre ce n'è esigenza. Nel nuovo decreto che stiamo per approvare stiamo per introdurre misure calmierare alcuni atteggiamenti e abusi, che riguardano per esempio la vendita di mascherine e gel disinfettanti".

Qualche giorno fa la Finanza ha visitato gli uffici di Amazon ed eBay per acquisire i documenti necessari alle indagini. Da parte del colosso di Seattle è arrivata la massima disponibilità a collaborare con le autorità preposte.