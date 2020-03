Coronavirus, Amazos Prime Video gratis fino al 31 Marzo per le zone rosse

Dopo l'iniziativa di Mediaset Infinity, che ieri ha annunciato due mesi gratis per tutti gli italiani che si iscrivono alla piattaforma, quest'oggi è la volta di Amazon.

Il colosso di Seattle ha annunciato che metterà gratuitamente a disposizione dei residenti delle zone rosse la piattaforma di streaming Prime Video fino al 31 Marzo.

Dal momento che il concetto di "zona rossa" è stato eliminato nel nuovo dcpm di ieri, è probabile che questo regalo si estenderà alla Regione Lombardia ed alle 14 province che rientrano nel nuovo decreto del Governo (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia).

L'attivazione, sottolinea Amazon, sarà automatica: basterà accedere a Prime Video dal sito web dedicato o dall'applicazione per tablet, smart tv, iOS ed Android e si potrà godere del periodo gratuito.

Tra le novità di Marzo di Prime Video segnaliamo l'arrivo dal 13 di Celebrity Hunted, la prima produzione italiana di Amazon che si configura come un reality show con protagonisti molti VIP italiani, tra cui Francesco Totti e Fedez. In lista però troviamo anche Caronte e Making The Cut. Se invece avete intenzione di recuperare qualche serie tv pubblicata in passato, invece, non possiamo che consigliarvi di partire da Hunters, con protagonista Al Pacino.