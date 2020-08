Coronavirus, l'annuncio dell'UE: 'Intesa per 400 milioni di dosi di vaccino'

La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha annunciato oggi che l'Unione Europea ha concluso il primo accordo per l'acquisto di 400 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus. L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter.

"Manteniamo le nostre promesse. La Commissione Europea ha chiuso il primo accordo per acquistare fino a 400 milioni di dosi del futuro vaccino contro il coronavirus. Ci impegniamo a salvaguardare la salute degli europei e dei nostri partner globali" si legge nel messaggio, in cui la Von Der Leyen però non ha specificato di quale siero si tratti, ma è altamente probabile che si riferisse al vaccino sviluppato ad Oxford su cui sta lavorando anche l'Italia ed i cui test inizieranno all'Istituto Spallanzani nei prossimi giorni.

Nessuna dichiarazione invece sul vaccino della Russia, la cui disponibilità è prevista nella nazione eurasiatica dal 1 Gennaio 2021. Il presidente Putin ha infatti annunciato qualche giorno fa che il vaccino è praticamente pronto e che è stato già somministrato a sua figlia, a cui ha provocato solo una leggera febbre. La comunità internazionale però ha espresso non poche perplessità a riguardo anche a causa della mancanza di dati reali sui test clinici eseguiti negli ultimi mesi.