Coronavirus, Anonymous twitta i 'dati reali' della diffusione in Cina

Anche Anonymous scende in campo per il nuovo Coronavirus. Il gruppo di hacktivisti, attraverso una serie di tweet pubblicati nella serata di ieri, ha diffuso quelli che secondo quanto affermato sarebbero i dati "reali" relativi alla diffusione del virus nella Cina continentale.

La situazione sarebbe questa:

23 gennaio: 830 casi

24 gennaio: 1.287

25 gennaio: 1.975

26 gennaio: 2.744

27 gennaio: 4515

28 gennaio: 5974

29 gennaio: 7711

30 gennaio: 9692

31 gennaio: 11.791

1 febbraio: 14.380

2 febbraio: 17.238

3 febbraio: 19.701 casi

In uno dei tweet Anonymous afferma che "i nostri dati attuali sono più aggiornati rispetto a quelli presenti sulla maggior parte dei siti web e mappe, e tutte le informazioni sono affidabili e confermate al 100% da fonti certificate", che per ovvie ragioni non sono state rese note. Le differenze sono marcate soprattutto nei primi giorni, mentre nelle ultime ore i dati sono fondamentalmente in linea. Occorre inoltre precisare che i dati in lista sono aggiornati all'ora di pubblicazione del tweet.

Le perplessità della stampa in merito ai numeri diffusi dalla Cina sono tante, e sin dai primi giorni del contagio in molti hanno avanzato qualche domanda in merito alla veridicità delle informazioni, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si è congratulata con il governo di Xi Jinping per la trasparenza.

Alcuni studi pubblicati oggi però sostengono che solo a Wuhan gli infettati dl Coronavirus sarebbero 75mila. Ricordiamo che è anche a disposizione una mappa per seguire la diffusione del Coronavirus in tempo reale.