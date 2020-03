Coronavirus, le app di Briscola, Burraco, Bridge e Scopa hanno un picco di giocatori

Cosa stanno facendo gli italiani in questi giorni in cui siamo un po' tutti "chiusi" in casa? Beh, stanno alternando giochi "classici" ad altri usciti più recentemente.

In particolare, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, molti italiani stanno "riscoprendo" i classici giochi di carte, dalla Briscola al Burraco, passando per il Bridge e per la Scopa. Tuttavia, dato che viviamo in una società altamente tecnologica, questo avviene in modo 2.0, tramite applicazione o browser.

Infatti, la tipologia di titoli coinvolta sta riscontrando un picco di giocatori. Ai microfoni di Adnkronos, un'ex campionessa di Bridge ha dichiarato: "Da lunedì è aumentato vertiginosamente il numero di persone che si propongono per un torneo online su Bbo (Bridge Base Online), la piattaforma di bridge su internet, alla quale partecipano giocatori da tutto il mondo. [...] Non si tratta solo di persone 'over', ma anche di moltissimi giovani che si sono appassionati al bridge e che, stando a casa, hanno la possibilità di esercitarsi".

Lo stesso discorso vale per gli altri giochi. "Il burraco sta avendo moltissimo successo in Italia, ha avuto un vero e proprio 'boom' negli ultimi anni, e ora che si ha qualche ora in più di tempo per giocare online, per molti è diventato un importante passatempo e scacciapensieri", ha concluso l'ex campionessa.

Se pensate che i giovani abbiano iniziato a "snobbare" gli altri titoli, non preoccupatevi: TIM ha recentemente fatto sapere che Fortnite e giochi online simili stanno facendo aumentare di molto il traffico. Insomma, sembra proprio che gli italiani stiano alternando più passatempi, tra il classico e il 2.0.