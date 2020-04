Coronavirus: l'app Immuni sarà disponibile a Maggio, ma con poche funzionalità

Nel consueto punto stampa tenuto questa mattina dal commissario Domenico Arcuri ha anche affrontato il tema dell'applicazione che nella fase 2 darà il via anche nel nostro paese al contact tracing. Il CEO di Invitalia ha spiegato che il sistema entrerà in attività nel mese di Maggio.

In risposta alle richieste giunte da vari cittadini e dalla stampa, che avevano criticato il Presidente Conte di non aver fatto menzione dell'app durante la conferenza stampa di domenica sera, Arcuri ha spiegato che "non ha fatto cenno dell'app di contact tracing ma ciò non significa che il lavoro non proceda", ed ha annunciato che questa sera si terrà una riunione di coordinamento per fare il punto sulla situazione.

Il Commissario ha nuovamente sottolineato che Immuni si baserà sulla tecnologia Bluetooth LE e non sul GPS per tracciare gli spostamenti dei cittadini, e non ci sarà alcuna controindicazione. La parte più interessante è quella che riguarda il lancio: il client sarà disponibile da maggio con le prime funzionalità (tra cui il contact tracing), mentre solo successivamente saranno aggiunte altre funzioni come il diario clinico.

Sulla data di rilascio non è stata diffusa alcuna informazione, ed Arcuri ha affermato che "potrebbe essere anche il primo di maggio". Sugli alert, è stato spiegato che la notifica arriverà al cittadini, che saranno protagonisti assoluti del percorso sanitario.

"Ovviamente se non c'è tempestività tra la segnalazione e il tampone non abbiamo raggiunto l'obiettivo di contact tracing, dunque è necessario essere sottoposti ai tamponi. Anche se sai che se sei negativo potresti poi diventare positivo in seguito. Gli scienziati ci dicono che il tempo minimo certo per essere a rischio contagio è di 15 minuti, la distanza di rischio tra un metro e due metri, ma meglio ragionare sui due metri" ha affermato.

Sulla raccolta dati, Arcuri ha affermato che la scelta sarà effettuata prima dell'attivazione, ma ha assicurato che "saranno criptati".