Coronavirus, l'appello di Chiara Ferragni: 'Dobbiamo fare dei sacrifici, tutti'

Alla lunga lista di VIP e personalità del mondo dello spettacolo che nelle ultime ore hanno voluto lanciare appelli agli italiani per sensibilizzarli sul pericolo rappresentato dal Coronavirus, si è aggiunta Chiara Ferragni. L'influencer si è rivolta ai suoi fan attraverso una serie di storie Instagram.

La modella di Cremona ha osservato che quello che stiamo vivendo è un periodo difficile per tutta l'Italia, ed ha invitato le persone a rispettare le direttive del Governo e delle autorità sanitarie, che hanno chiesto alla popolazione di fare dei sacrifici per contenere la diffusione del virus.

E' infatti sconsigliata la frequentazione di posti affollati in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, ma anche ridurre al minimo i contatti sociali e di gesti che sono di uso comune, tra cui le strette di mano, gli abbracci ed i baci.

Chiara Ferragni, che vive proprio in Lombardia che resta la regione più colpita ed è nata a Cremona in cui è stato riportato un numero importante di casi, ha condito le Storie da una didascalia quanto mai esplicativa: "è un periodo di sacrificio per tutti, ma è un periodo limitato". La modella ha anche rivelato di essersi trovata costretta ad annullare vari lavori e viaggi proprio per ridurre il rischio di contrarre la malattia. Il video completo lo trovate in calce.

Da oggi nel frattempo è attiva anche la nuova mappa della Protezione Civile che mostra i dati di contagio del Coronavirus in Italia.