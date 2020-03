Coronavirus, Apple annulla tutte le sessioni 'Today at Apple' in Italia

Dopo la chiusura dell'Apple Store di Bergamo, la società americana ha messo in campo altre misure per bloccare la diffusione del Coronavirus in Italia. La Mela, in linea con il dcpm del 4 Marzo, ha annullato tutti gli eventi "Today ad Apple" nel nostro paese.

La decisione è stata presa in ottemperanza alle misure del Governo che hanno bloccato tutti gli eventi pubblici per evitare assembramento di persone.

Ad oggi a livello mondiale sono stati confermati più di 100mila casi di Coronavirus, di cui più di 3.800 in Italia, che resta il paese Europeo maggiormente colpito dall'epidemia, davanti anche a Francia, Germania e Spagna e dietro solo a Cina, Corea del Sud ed Iran a livello mondiale.

Probabilmente le sessioni di eventi Today ad Apple non si terranno fino al prossimo 3 Aprile, quando scadranno le ordinanze del Governo, salvo proroghe che chiaramente speriamo non vengano messe in campo in quanto sarebbero conseguenza di un peggioramento della situazione.

Nel nostro paese sono stati annullati anche tanti concerti a causa del Coronavirus per le stesse motivazioni per cui la Mela ha rinviato gli eventi che è solita tenere negli Apple Store.

Al momento non sono arrivate informazioni in merito ad eventuali modifiche agli orari degli Apple Store: a parte l'Oriocenter che resterà chiuso domani e dopodomani, gli altri rispetteranno la tabella d'apertura classica.