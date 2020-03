Coronavirus, Apple chiude l'Apple Store di Bergamo. Bloccati tutti i viaggi in Italia

In linea con quanto fatto in Cina, Apple ha annunciato la chiusura temporanea di uno Apple Store in Italia a causa dell'epidemia di Coronavirus. Ad essere impattati però potrebbero essere anche gli altri negozi del nord del paese, dove si è sviluppato il focolaio più importante d'Europa.

Apple Oriocenter, in provincia di Bergamo, resterà chiuso il 7 ed 8 marzo, in base a quanto stabilito dal Governo con il decreto del Presidente del Consiglio che prevede la chiusura di tutti i negozi di medie e grandi dimensioni all'interno dei centri commerciali nel prossimo fine settimana, allo scopo di arrestare la diffusione del virus. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso la pagina ufficiale dello Store.

Aperti invece invece gli store Apple Il Leone, Apple Fiordaliso ed Apple Carosello, che sono stati chiusi il 29 Febbraio e 1 Marzo per i motivi analoghi. Sempre restando in Lombardia, non sono al momento segnalate modifiche per il negozio di Piazza Liberty, a Milano, che resterà regolarmente aperto.

Il decreto si applica infatti solo alle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza ma secondo quanto trapelato il Consiglio dei Ministri starebbe al lavoro per varare alcune misure aggiuntive per frenare il Covid-19.

Apple al contempo ha anche invitato i dipendenti a limitare i viaggi in Corea del Sud ed Italia, salvo se strettamente necessario. Il colosso di Cupertino ha consigliato di effettuare riunioni tramite telefonate o videoconferenze.