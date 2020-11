Coronavirus, Apple chiude alcuni Apple Store in Italia nel weekend: la lista degli orari

Gli iPhone 12 e 12 Pro sono disponibili già da tempo negli Apple Store di tutto il mondo, ma la diffusione della pandemia in Europa ed Italia, con le relative restrizioni messe in campo da Regioni e Governi, stanno costringendo il colosso di Cupertino a chiudere alcuni Store.

In attesa del nuovo dpcm, vediamo qual è la situazione in Italia, dove alcuni Store stanno lavorando con orari ridotti ed altri sono addirittura chiusi nel weekend:

Apple Via Rizzoli: aperto fino alle 20:00, anche di domenica

aperto fino alle 20:00, anche di domenica Apple Campania : lavora ad orario ridotto, dalle 10:00 alle 20, nel weekend fino alle 21:00

: lavora ad orario ridotto, dalle 10:00 alle 20, nel weekend fino alle 21:00 Apple Porta di Roma: orario ridotto tutti i giorni, dalle 10 alle 20

orario ridotto tutti i giorni, dalle 10 alle 20 Apple Nave de Vero : orario ridotto, alle 9 alle 20, la domenica dalle 10 alle 20

: orario ridotto, alle 9 alle 20, la domenica dalle 10 alle 20 Apple I Gigli : orario ridotto tutti i giorni, dalle 9 alle 20

: orario ridotto tutti i giorni, dalle 9 alle 20 Apple Piazza Liberty : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Carosello : chiuso nel weekend

: chiuso nel weekend Apple Centro Sicilia : la domenica lavora dalle 9 alle 14

: la domenica lavora dalle 9 alle 14 Apple Euroma2 : orario ridotto, dalle 10 alle 20

: orario ridotto, dalle 10 alle 20 Apple Oriocenter : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Firenze : aperto dalle 10 alle 20

: aperto dalle 10 alle 20 Apple Le Befane : aperto dalle 9 alle 21

: aperto dalle 9 alle 21 Apple Le Gru : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Fiordaliso : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Il Leone : chiuso sabato e domenica

: chiuso sabato e domenica Apple Via Roma: chiuso sabato e domenica

Ovviamente in tutti i negozi si applicano le procedure che siamo stati abituati a conoscere dalla riapertura post lockdown di Marzo: per entrare nei negozi è necessario munirsi di mascherina, ma viene anche effettuato il controllo della temperatura con termoscanner. Gli ingressi vengono contingentati e regolamentati per favorire il distanziamento fisico interpersonale all’interno dello spazio espositivo. Apple ha spiegato che procede anche all’igienizzazione frequente dei locali per garantire i massimi standard di sicurezza

Apple consiglia di “prendere appuntamento con uno Specialist” per il ritiro in negozio, soprattutto se deve essere effettuato in uno dei negozi chiusi di sabato e domenica.